Luana Piovani critica Maíra Cardi como coach: “Perigosíssima”

Ninguém segura ela! Luana Piovani mostrou que a treta dela e Maíra Cardi está longe de acabar e compartilhou nesta terça-feira, 26 de abril, uma publicação que critica a atuação da mulher de Arthur Aguiar como coach de emagrecimento.

“Maíra Cardi é coach e cobra caro para dar esse tipo de ‘conselhos’ para mulheres. E, no ramo que a tornou famosa, ensina técnicas de emagrecimento baseadas, por exemplo, no jejum. Uma prática perigosíssima que pode incentivar a bulimia e anorexia”, dizia o texto.

“E não, ela também não é nutricionista e nem médica endocrinologista”, finaliza o post.



Reprodução/Instagram

RELEMBRE A BRIGA

Nessas últimas semanas, Luana e Maíra Cardi se estranharam feio na web. As duas andam trocando farpas super afiadas. Exemplos? Maíra mandou Luana “ficar quieta” nacionalmente depois que a atriz levantou o assunto de traição.

Após a eliminação de Jade, a ex de Scooby desaprovou a decisão do Brasil de deixar um “cara que traiu a mulher muitas vezes” no reality. Maíra não segurou a língua e resgatou a “fama de barraqueira” de Luana.

“Você tá acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Você tá acostumada a falar o que quer, porque você é mulher pra caralho, você tem peito, você luta. Eu também. Então, se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Vou lutar também pelo meu marido, vou lutar também pela minha família, principalmente porque quem tem telhado de vidro não abre a boca”, criticou.

E, enquanto os apoiadores de Arthur comoravam a eliminação de Jade, Luana retrucou. “Meu primeiro comentário sobre esse reality: vocês viram o que vocês fizeram? Não né”, começou a crítica. “Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram ficar na casa, um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes”, afirmou. “Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal de contas a mulher dele ama ele e eles são felizes graças a Deus”, cutucou.

A guerra de egos entre Maíra Cardi e Luana Piovani seguiu agitando as redes sociais e na mesma sexta-feira, as duas se enfrentaram novamente. Luana atacou Arthur Aguiar questionando o “por que o homem tem tendência de achar que mulher é centro de reabilitação”.

Provavelmente enfurecida, mas com classe, Maíra rebateu. “Como já disse aqui, você ataca outras mulheres, você também trai. Então, assim, Luana, você quer tomar um chá aqui em casa, um café? Estou de porta aberta pra gente conversar. Agora muito feio a gente ficar por aí falando mal, voltando atrás, não está legal. Eu sei que vocês gosta disso, desse tumulto, mas você escolheu a pessoa errada, porque sou bem parecida com você no sentido de não calar a boca”, afirmou a a coach.

Fonte: Ofuxico