Luan Santana dá exemplo e continua usando máscara mesmo após liberação do estado do Rio

Luan Santana fez show no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 1º de abril. Ele subiu no palco do Espaço Hall na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Mesmo com a liberação das autoridades locais, o sertanejo seguiu usando máscara no camarim.

O intérprete de “Morena” posou para fotos com Rafa Kalimann, além de sua irmã, Bruna Santanna e da namorada, Izabela Cunha. Luan posou para foto com as três, mas sem tirar o item de proteção individual. As meninas, por outro lado, não colocaram o item.

Na casa de eventos, o astro apresentou o show “Luan City”, seu mais recente projeto. As músicas do trabalho envolveram uma estratégia diferente de divulgação, que contou com a presença forte dos fã-clubes do artista.



Rafa Kalimann posa com Izabela Cunha e Bruna Santanna. Fotos: Thyago Andrade – AgBrazilnews

ERA ELE O TEMPO INTEIRO

Entre as várias estratégias de divulgação para Luan City, o termo “ERA ELE O TEMPO INTEIRO” foi um dos mais usados no Twitter. A dúvida era: Ele quem? Quando? A pergunta intrigou milhares de perfis do microblog por horas. O mistério foi revelado durante uma madrugada no começo de março. Era Luan Santana o tempo inteiro.

No dia do frenesi virtual, o cantor lançou as três primeiras músicas do álbum “Luan City”. Uma delas, “Seu Doutor”, conta a história de uma mulher que engana o namorado para ficar com o músico. “Era eu o tempo inteiro” diz um dos versos da canção.

Além de “Seu Doutor”, “Abalo Emocional” e “Me Usa” são os três primeiros lançamentos do álbum que chegou às plataformas hoje. Luan City é a sequência de “The Comeback”, que teve quatro lançamentos, entre eles “Morena”, clipe para o qual Juliette foi cotada como protagonista.

O trabalho, além de trazer a voz de Luan sem parcerias, como ele faz nos últimos anos da carreira, também mostra o lado compositor dele. O artista é responsável pelas autoria das três primeiras canções lançadas. Ele compartilhou um vídeo dos bastidores e falou mais a respeito.

Fonte: O Fuxico