Líder de facção é executado dentro de quarto enquanto dormia

Elivanio Teixeira Dantas, 24 anos, mais conhecido como “Paivei” monitorado por tornozeleira eletrônica, foi executado na madrugada desta Sexta-Feira, 01 de Abril, quando dormia no quarto de casa, localizado na travessa José Pereira Gurgel, no município de Bujari.

De acordo com informações, “Paivei” foi executado por membros de uma facção rival que arrombaram a porta do quarto e efetuaram cerca de dez tiros de pelo menos três armas de calibres diferentes, afirmou o perito do Instituto Médico Legal- IML.

O crime estaria relacionado a “guerra” entre facções por disputa de território.

