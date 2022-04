Libertadores: Flamengo encara o Talleres da Argentina no Maracanã

Rio de Janeiro – O Flamengo entra em campo, nesta terça-feira (12) contra o Talleres (Argentina) no Maracanã, segunda rodada da Copa Libertadores da América. Tanto o Rubro-Negro carioca, quanto o clube argentino da cidade de Córdoba venceram seus respectivos jogos de estreia pelo Grupo H. O duelo, a partir das 21h30, será transmitida ao vivo na Rádio Nacional.

O Flamengo vem de empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO na estreia do Brasileirão no último sábado (9) e no primeiro jogo pela Libertadores derrotou fora de casa o Sporting Cristal (Peru) por 2 a 0. Mesmo assim, Paulo Sousa segue contestado pela torcida, que comprou antecipadamente 35 mil ingressos para o embate desta noite.

O Mais Querido pode finalmente ter a estreia do goleiro Santos, além do retorno de Filipe Luís.

“É um jogo pra decidir quem assume a liderança do grupo, além de ser um passo importante para a sequência”, analisou o jogador recém-contratado junto ao Athlético-PR e que ficou na reserva de Hugo nas últimas duas partidas.

O provável Flamengo desta noite é Santos no gol. A trinca da defesa tem Filipe Luís, David Luis e Wilian Arão. No meio de campo: Tiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Lázaro; no ataque: Bruno Henrique, Mateuzinho e Gabriel Barbosa.

Os argentinos do Talleres também são treinados por um técnico português, Pedro Caixinha. É a terceira participação do Talleres na história da Libertadores, que estreou na edição deste ano vencendo a Universidad Católica (Chile) por 1 a 0.

Fonte: Agência Brasil