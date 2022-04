Lei que reduz em até 80% ICMS na saída de bovinos para abate em 9 estados é sancionada no AC

O governo do Acre sancionou a Lei Nº 3.938 que dispõe sobre a redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais com bovinos do Acre, principalmente o bezerro, para nove estados. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (28).