Ladrão agride vítima depois de ela dizer a marca do celular

Uma mulher foi agredida durante um roubo em um ponto de ônibus localizado na rua Xavier de Toledo, próximo à estação Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha do Metrô, região central de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (28).

De acordo com o repórter Thiago Gardinali, da Record TV, a vítima aguardava o ônibus quando quatro homens, dois de cada lado, se sentaram perto dela. Segundos depois, um dos suspeitos abordou a mulher e a questionou sobre a marca do seu celular.

Ao responder que era da marca Samsung, a vítima foi agarrada pelo pescoço pelo suspeito, que não gostou da resposta e se frustrou pelo fato de não ser um celular de alto valor.

A mulher acredita que a passagem de um ônibus pela rua tenha assustado o grupo, que pegou seu celular e fugiu do local.

Assustada, ela começou a gritar e chorar. Nesse momento, equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que realizavam patrulhamento pela região a ouviram e se deslocaram até o ponto de ônibus.

Com as informações, os agentes realizaram buscas e conseguiram localizar um dos suspeitos próximo ao local. Posteriormente, a vítima identificou o homem como o responsável pela tentativa de estrangulamento. O caso foi registrado no 77° DP (Santa Cecília).

