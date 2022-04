“Kombinete”: designer da Volkswagen posta renderização de uma ID. Buzz em versão caminhonete

O designer-chefe Klaus Zyciora, do Grupo Volkswagen, postou no Instagram uma renderização da ID. Buzz em um estilo caminhonete, uma variação inédita da informalmente chamada “Kombi elétrica”. Como resultado, surgiu um veículo que podemos apelidar também informalmente de “Kombinete elétrica” – e que caiu nas graças dos seguidores de Zyciora.

Esta combinação de ID. Buzz com caminhonete poderia somar às versões da nova perua elétrica da montadora alemã (lançada em março). Aliás, foram pelo menos cinco anos de espera para a chegada definitiva do veículo que até traz um apelo à nostalgia, mas possui uma carroceria baseada na plataforma padrão da Volkswagen para modelos elétricos, a MEB.

Uma bem possível nova configuração para a ID. Buzz

Compartilhando mais detalhes no design com os modelos mais recentes da base (como o ID.3 e o ID.4) do que com a T1 original (T1 é como a Kombi é chamada na Alemanha), as primeiras unidades da ID. Buzz trouxeram duas configurações: padrão e Cargo. Outras versões estão sendo aguardadas, conforme o mercado, como a People com longa distância entre eixos para os clientes americanos.

A Volkswagen também planeja lançar uma versão mais barata de sua nova perua e poderá dar vida a uma versão campista da Kombi elétrica. Nesse sentido, não é difícil que uma configuração de picape com cabine dupla ID. Buzz seja realmente considerada. O próprio Klaus Zyciora perguntou em seu post: “Devemos levá-la para o próximo nível?”.

Como inspiração para sua renderização, Zyciora teve o conceito ID.Buzz de 2017, que foi caracterizado por pilares de teto na cor da carroceria. Levando isso em consideração, se tal versão picape do veículo chegar ao mercado, provavelmente adotará uma aparência mais próxima do modelo de produção ID.Buzz – e outros detalhes também poderão ser modelados para efetivamente surgir uma Kombi/caminhonete na linha de montagem.

Por Olhar Digital