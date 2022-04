Justiça manda leiloar templo gigante da igreja de Valdemiro Santiago

A Justiça de São Paulo decidiu leiloar o templo da Igreja Mundial do Poder de Deus localizado em Santo Amaro, zona Sul de São Paulo, em razão de uma dívida de cerca de R$ 409,8 mil.

O imóvel, de 46,8 mil m² e capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas, foi inaugurado em 2014 pelo apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da igreja. Além do templo, o edifício possui um setor administrativo com cinco pavimentos, piscina e estacionamento para 813 automóveis e 162 motos.

A decisão de leiloar o imóvel, atualmente desocupado, foi tomada pelo juiz Luiz Fernando Guerra em um processo movido pela empresa Guima-Conseco Construção, Serviços e Comércio. O imóvel é avaliado em R$ 33,47 milhões, de acordo com documento homologado pelo magistrado.

A Guima-Conseco foi contratada em 2017 pela Mundial para realizar serviços de limpeza, controle de pragas e limpeza de caixa d’água dos templos do Brás, sede da Mundial, e de Santo Amaro, a subsede.

Em 2019, no entanto, quando começou a entrar em crise financeira, a Mundial não pagou três parcelas do contrato —os R$ 409 mil cobrados incluem correção monetária, juros e multa.

A Mundial, que sofre atualmente uma série de cobranças judiciais por dívidas, fez um acordo para pagar o débito, mas não o cumpriu. Argumenta que o fechamento das igrejas durante a pandemia do coronavírus agravou muito a sua situação econômica.

Em documento enviado à Justiça, a igreja não contesta a dívida com a Guima-Conseco, mas tentou anular o leilão argumentando que o imóvel vale muito mais do que o valor homologado pelo juiz.

“A não suspensão do leilão poderá acarretar em grande prejuízo patrimonial para a Igreja Mundial”, afirmaram seus advogados à Justiça.

Segundo laudo apresentado pela Mundial, o prédio vale cerca de R$ 260 milhões. O Tribunal de Justiça negou, no entanto, o pedido afirmando que a igreja perdeu o prazo para questionar a avaliação homologada.

O leilão deve ser realizado no dia 10 de maio, mas a Mundial ainda pode apresentar novos recursos. Outras empresas que cobram dívidas da igreja estão pedindo à Justiça para que valor obtido no leilão também seja utilizado no pagamento dos seus créditos.

Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemiro Santiago fundou a Igreja Mundial em Sorocaba no ano de 1998, Em seu site, a igreja diz contar atualmente com cerca de 6.000 templos em diversos países.

Fonte: Uol Notícias