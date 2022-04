Justiça aceita denúncia contra homem que manteve mulher refém em hotel

O presidiário Jozimar Boone passou da condição de acusado para réu no processo. A decisão foi do juiz da 1ª Vara Criminal de Rio Branco Daniel Bonfim, que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre.

Jozimar vai responder ação penal, que é a produção de provas no âmbito da justiça, pelos crimes de sequestro, porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente.

O réu foi preso no dia 25 do mês passado, após manter uma mulher refém em um quarto do Hotel Central, na rua Epaminondas Jácome, no centro da cidade. A vítima permaneceu na mira de uma arma por quase cinco horas.

Neste período Jozimar fez ameaças, chegou a pedir a presença da imprensa e exigiu falar com a esposa e os filhos que estavam fora do estado. A mulher, que não teve o nome revelado, só foi liberada após uma tensa e longa negociação com policiais militares.

Ainda na decisão, que recebeu a denúncia, o magistrado solicitou que o Instituto de Analises Forenses da Polícia Civil, encaminhe em caráter de urgência o laudo de exame toxicológico definitivo.

Fonte: AcreNews