Justiça aceita denúncia contra dupla que matou Bombeiro Civil no Acre

A denúncia foi aceita pela juíza da vara de Delitos e Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi. Com a decisão, Alcicley Figueiredo de Medeiros e Rodrigo Filgueira do Nascimento passaram da condição de acusados para réus no processo que apura o assassinato de um bombeiro civil em Rio Branco.

Os dois vão responder ação penal, que é a produção de provas no âmbito da Justiça, por latrocínio, o roubo seguido de morte. A vítima foi Kemerson Ramon Oliveira Barroso, bombeiro civil assassinado na noite de 14 de janeiro do ano passado.

Kemerson Ramon

Ele chegava em casa, na Travessa Globo, no bairro Bahia Velha, quando foi rendido por criminosos. A intenção dos bandidos, segundo a Polícia Civil, era roubar a arma da vítima, mas como Kemersson estava desarmado a dupla decidiu matá-lo. Ele foi atingido com um tiro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento.

Alcicley Ferreira foi preso no dia 18 do mês passado por investigadores da delegacia de homicídios. O mandado de prisão contra Rodrigo foi cumprido no presídio.

O próximo passado da Justiça é marca a audiência de instrução e julgamento do processo.

Fonte: AcreNews