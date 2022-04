Junina Matutos na Roça realiza o 14° Arraial da Matutada na próxima sexta-feira

A quadrilha junina Matutos na Roça realizará nos dia 22 e 23 de abril, a partir das 19 horas, no bairro Aeroporto Velho, o 14° Arraial da Matutada.

No evento, que acontece no espaço família junina Matutos na Roça, também terá a segunda edição do concurso de noivos. Além disso, o espaço contará com vendas de comidas típicas e bebidas, recadinho do amor, prisão do amor, pula-pula, pescaria e, claro, apresentação de quadrilha junina

O evento tem como financiador o Fundo Municipal de Cultura, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e tem como apoiador a Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac).

Jimy Juruna, coordenador da junina, diz ter grandes expectativas para o arraial, já que esses dois anos não ocorreram os tradicionais festejos juninos que a comunidade é acostumada.

“Estamos tendo a oportunidade de comemorar a vida, de volta a sorrir nos arraiais e comer um milho verde. É bom saber que a comunidade voltará a ter um bem cultural e gratuito, isso é bom demais”, finaliza o coordenador.