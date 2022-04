Judiciário do Acre retoma atendimento ao púbico de forma presencial na segunda-feira (25)

O Balcão Virtual segue disponível ao cidadão que pode optar por não realizar deslocamentos para obter atendimento. Com a volta de 100% do quadro funcional, o atendimento presencial ao público externo será retomado integralmente.

Conforme o TJ-AC, o Comitê de Retomada das Atividades Presenciais considerou a portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério da Saúde, de 20 de janeiro de 2022, que promoveu a atualização das diretrizes para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus em ambientes de trabalho de todo o país.

A normativa assinalou os dados das avaliações epidemiológicas dos municípios acreanos, os quais apontam a diminuição da curva de incidência da Covid-19. Além disso, o comitê pontuou que houve “diminuição expressiva” na quantidade de atendimentos do Centro Médico do Poder Judiciário relacionados a essa demanda.

Em 2020, após os primeiros casos de Covid-19 no estado, o TJ-AC suspendeu o atendimento presencial, além dos prazos de processos judiciais e administrativos. Com a redução dos casos, em janeiro deste ano, foi retomado o atendimento presencial de atermação dos juizados especiais cíveis, com exigência de apresentação da carteira de vacinação.