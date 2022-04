jovem que estava sendo estuprada pelo sogro e mantida em cárcere pela sogra

Vítima se mudou para a casa dos sogros para ficar próxima ao presídio onde namorado está após ser detido por estuprar criança de 4 anos.

Uma jovem de 22 anos foi resgatada por policiais militares, neste domingo (27), após ter sido mantida em cárcere privada por seis dias e estuprada pelo casal de sogros em uma casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Os militares foram acionados pela mãe da vítima que soube, através de um amigo da vítima, que ela era mantida presa na casa dos sogros. No local, a jovem foi encontrada com várias lesões pelo corpo. Ela contou que estava sendo agredida e estuprada pelo sogro, com o consentimento da sogra.

De acordo com o Globo, a jovem havia se mudado para a casa dos sogros para ficar próxima ao presídio onde o namorado se encontra preso pelo estupro de uma criança de 4 anos.

Por Flor do Mármore