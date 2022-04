Jovem morre na UPA após ser baleado ao retornar para casa no bairro Benfica

O jovem Adaias da Silva Souza morreu durante a madrugada deste domingo (3), na UPA do 2º Distrito de Rio Branco.

Ele foi vítima de homicídio, o crime ocorreu na noite de sábado (2), no Benfica, região do 2º Distrito da cidade. De acordo com o levantamento da polícia, Adaias estava em um bar bebendo com um amigo. Mas ao retornar para casa foi surpreendido por um desconhecido e alvejado cinco vezes na região do peito.

Ele foi socorrido por familiares e encaminhado a UPA por volta das 23 horas de sábado. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado nesta manhã para o Instituto Médico Legal.

O caso será investigado na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Fonte: AcreNews