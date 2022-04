Jovem foi atraída por ‘ficante’ até casa onde Comando Vermelho decretou sua morte

Elen Nascimento Silva, de 21 anos, foi atraída por um ‘ficante’ com quem se relacionava, até a casa onde estavam os membros do Comando Vermelho que acabaram matando a jovem a tiros, no dia 19 de abril. Ela foi encontrada morta três dias depois, em 22 de abril.

Conforme as investigações da Polícia Civil, a jovem teve a morte decretada pelo CV depois de postar um vídeo no TikTok fazendo o sinal do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma facção rival. Ela foi avisada pelos criminosos, apagou a postagem, mas acabou publicando o vídeo novamente.

O delegado de Brasnorte, Eric Márcio Fantin, explicou que Elen foi atraída por um ‘ficante’ até a residência onde os membros da facção estavam esperando. Ela saiu de casa na noite de terça-feira (19) e disse que iria para a casa de “um amigo”. Depois, não retomou mais contato com a família.

Após isso, a jovem foi levada em um veículo até o local onde foi morta, na Estrada do Perobal, zona rural da cidade. No local, foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo.

Quatro bandidos foram presos, inclusive o mandante. “Eles foram detidos em flagrante, mas por motivos diferentes do homicídio. Três por tráfico de drogas e um deles por integrar a organização criminosa”, afirmou o delegado.

Pelo menos mais 4 bandidos que participaram do homicídio já foram identificados e devem ser presos nos próximos dias. O caso segue sendo investigado.

Por Ariquemes 190

Fonte: Reporter MT