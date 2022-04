Jovem é executado a tiros no ramal do Nazaré, em Brasiléia

Por volta das 15:30 deste sábado, 2, mais um homicídio foi registrado no Estado do Acre, o fato aconteceu no município de Brasiléia, região de fronteira com a Bolívia. A vítima foi identificado como Elilton Messias de Lima, de 19 anos.

Segundo apurado, dois elementos chegaram em uma bicicleta no momento em que o jovem praticava esportes em uma quadra poliesportiva. A vítima foi atingida com, 8 disparos de uma pistola calibre 380, um dos disparos atingiu a cabeça, braços e barriga, com os ferimentos a vítima não resistiu e morreu no local.

O crime tem ligação com facções criminosas sendo a sexta vítima, 5 somente no mês de março e uma em abril.

A polícia foi acionada e realizou várias rondas, mas até o momento os acusados do homicídio ainda não foram encontrados.

O corpo da vítima encontra-se no Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos serviços de praxe. O caso agora será investigado pela delegacia de homicídios e proteção a pessoa (DHPP).