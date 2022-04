Jovem é executada após fazer símbolo de facção no TikTok

A Polícia Civil concluiu as investigações da morte de Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos, em Brasnorte, a 580 km de Cuiabá (MT). Segundo a apuração, a jovem foi morta por membros de uma facção criminosa que não gostaram de um vídeo que a vítima publicou no TikTok.

O corpo foi encontrado três dias após o desaparecimento, no último dia 22, na zona rural do município.

De acordo com a PCMT, Ellen teria feito o símbolo de uma facção rival à dos suspeitos do crime em um vídeo. Seis integrantes estariam envolvidos de forma direta na morte da jovem, e dois deles realizaram quatro disparos.

Quatro suspeitos já estão presos por outros motivos, e a PCMT já identificou de quem partiu a ordem para matar Ellen. Um dos membros da facção disse que foi obrigado a buscar a vítima na casa dela e levá-la até o local da execução.

As diligências policiais apontam que Ellen mantinha relacionamento amoroso com integrantes da facção, mas não tinha envolvimento com crimes. A apuração também indica que o símbolo feito pela vítima não foi intencional.

