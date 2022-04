Jovem de 22 anos morre esmagado por carreta, companheiro foi socorrido

Luiz Fernando Silva Frazão, de 22 anos, morreu na noite de quinta-feira (14), após a motocicleta, em que estava, bater de frente com uma carreta na MT-358, em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá). Outro rapaz, que também estava na moto, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Conforme informações locais, as vítimas seguiam na rodovia, quando em determinado momento o condutor supostamente teria perdido o controle da moto, invadido a pista contrária e batido de frente com o veículo de carga.

Com o impacto, um dos ocupantes da motocicleta morreu na hora e foi encontrado embaixo da carreta. Já o outro foi socorrido com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital.

O atual estado de saúde dele não foi divulgado. Já o motorista da carreta saiu ileso ao acidente.

A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) esteve no local do acidente e deu início aos trabalhos de apuração do caso. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Ainda não se sabe qual das vítimas estava na condução da moto. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

Fonte: Repórter MT

Por Daffiny Delgado