Josemar Portes é exonerado do cargo de Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (13), a exoneração do Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Josemar Portes do cargo chefe da Polícia Civil. Na mesma edição foi nomeado em seu lugar, o também delegado José Henrique Maciel.

A decisão do governador Gladson Cameli, do Progressistas, tem efeito imediato e começa a valer já a partir desta quarta-feira.

Henrique Maciel já havia ocupado o cargo na gestão de Cameli, mas foi exonerado em julho de 2020 após ser alvo de denúncia de prática de “rachadinha”. Em maio de 2021, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) arquivou a denúncia contra Maciel por falta de provas e inocentou o delegado.

Por AGazeta.net