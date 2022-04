Jonathan Donadoni é nomeado secretário-chefe da Casa Civil

Por escolha do governador Gladson Cameli, o advogado Jonathan Xavier Donadoni é o novo secretário de Estado da Casa Civil do Acre. O decreto com a nomeação do gestor foi publicado na noite desta terça-feira, 5, em edição extra do Diário Oficial.

Donadoni substitui o contador Rômulo Grandidier em uma das pastas mais importantes do Poder Executivo. O novo chefe da Casa Civil afirmou que esse é o maior desafio de sua carreira profissional e aproveitou para agradecer a confiança dada pelo governador Gladson Cameli ao seu trabalho.

“Uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que assumo a partir de agora. Como sempre fiz por onde passei, vou me empenhar ao máximo para garantir os interesses do Estado do Acre e sua população. Ao governador Gladson, o meu muito obrigado pela oportunidade de poder compor sua equipe de secretários”, disse.

Cameli desejou sucesso ao titular da Casa Civil. “Jonathan Donadoni é um profissional sério e muito competente. Ele chega para somar e não tenho dúvidas de que fará um excelente trabalho. Quero também agradecer ao Rômulo Grandidier por toda sua dedicação e grande contribuição ao nosso governo”, declarou.

Natural de Mato Grosso do Sul, Jonathan chegou ao Acre em 2006, após ser aprovado em concurso para o cargo de defensor público do Estado. O profissional também atuou como procurador-geral do Município de Cruzeiro do Sul durante as administrações dos ex-prefeitos Vagner Sales e Ilderlei Cordeiro. Desde de julho do ano passado, Donadoni era diretor da Casa Civil.

