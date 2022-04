Jojo Todynho expõe separação do marido dois meses após se casarem e se explica: “Muito triste”

Jojo Todynho está casada com o militar Lucas Souza há cerca de dois meses. Mas, devido à carreira dele no exército, eles estão separados. O rapaz ainda não conseguiu uma transferência do Exército do Paraná, onde é efetivado, para o Rio de Janeiro.

Por conta disso, eles passam horas no telefone para matar a saudade. Em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Jojo explicou que a distância não tem atrapalhado o casamento. Além disso, ela ressaltou que ora para que ele consiga ser transferido para o Rio de Janeiro o quanto antes.

Mas, na conversa, ela também ressaltou que apesar de entender a situação, está triste com tudo isso. “Não é fácil, é muito triste. Mas estamos bem. Estamos na luta esperando essa transferência sair. Está nas mãos de Deus. De qualquer forma, parece até que a gente não mora longe, porque estamos sempre nos falando. É telefone para lá e para cá”, disse Jojo.

Vale lembrar, que quando eles completaram dois meses de casamento, Jojo fez uma bela declaração para o rapaz: “Sou muito feliz e grata por ter você, por ser tudo que eu mereço. Há quem diga que nosso casamento é uma farsa, que não [vai] durar etc. Para a tristeza daqueles que não aceitam uma mulher como eu sendo feliz, isso dói dentro daqueles que, ao invés de viver sua vida, depositam suas frustrações na vida alheia”.

SE MACHUCOU

Jojo Todynho não pode curtir sua festa de casamento da melhor forma possível, pois, torceu o joelho. Ela se uniu a Lucas Souza em uma celebração realizada em um sítio na Zona Oeste carioca.

A cantora estava dançando bastante ao som do cantor Tiee, mas, acabou perdendo a linha e torceu o joelho. Após o incidente, Jojo apareceu nos stories e comentou que estava sendo cuidada pelo marido. “Foi dar uma de bailarina, acrobata…”, brincou o bonitão. “Lucas quebrou minha unha, eu torci meu joelho”, disse a cantora.

Por TVFOCO