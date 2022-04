Joelma assume falta de interesse em homens e assume ao público o que descobriu: “Eu estou ótima”

Joelma está se lançando em uma nova turnê pelo país, onde revive os tempos de Calypso. Por conta disso, ela concedeu uma entrevista especial ao Fantástico e comentou sobre a carreira.

“Não posso dar muitos spoilers para não estragar a surpresas (risos). Mas estou preparando um show muito especial para essa estreia da turnê ‘Isso é Calypso’. Quero resgatar o antigo, a nostalgia e colocar coisas novas para esse público que está comigo há tantos anos. Vai ter um superbalé, estrutura, figurino. Enfim, espero todo mundo lá para curtir de pertinho.”, disse a loira.

Em seguida, Joelma exaltou a importância dos fãs para fazer esse projeto acontecer. “Eu sempre falo que meus fãs são presentes, que Papai do Céu me deu. Eles me apoiam demais e, com certeza, desta vez não foi diferente.”, disse a loira.

Além disso, após iniciar uma retrospectiva nas redes sociais mostrando sua evolução desde a Banda Calypso para sua carreira solo, ela comentou como surgiu a ideia. “A galera estava amando essa retrospectiva que a gente fez nas minhas redes. A ideia surgiu para realmente falar de como o ritmo calypso e minha cultura estão comigo desde que eu nasci. Eles são parte de mim e da minha história. Então, chegar até aqui com 28 anos de carreira é um presente. “, disse Joelma.

ATRÁS DE UM NOVO AMOR?

Desde o fim do conturbado casamento com Ximbinha, Joelma não assume um novo amor e se depender dela, seu status seguirá como solteira. Para ela, esse momento serviu para entender que está mais feliz assim. “Eu descobri que a felicidade está dentro de você e quem dá é Deus. A felicidade não é uma coisa: o sucesso, um bem material, uma pessoa, dinheiro. Nada disso. Então, eu estou ótima e solteira.”, disse a loira.

Por TVFOCO