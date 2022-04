IV Edição da Corrida do Bope é realizada em Rio Branco

Uma prova que exige preparo, empenho e esforço dos participantes, assim é a Corrida do Batalhão de Operações Especial (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC). Em sua IV edição, a corrida foi realizada na manhã deste domingo, 10, com largada e chegada nas dependências do Batalhão.

O desafio tem adrenalina e muitos obstáculos, com distâncias de 5km e 10km. A corrida dispõe, em uma única prova, de percurso em terrenos diferentes, sendo asfalto, barro, travessia em açude, além de obstáculos “surpresas” no circuito.

O evento esportivo é fruto da parceria com a PMAC, por meio do Bope e a Acre Running. Somando as três edições anteriores, mais de 2 mil competidores participaram da prova, que já é sucesso no calendário dos atletas amadores e profissionais.

O tenente-coronel Rômulo Modesto, comandante do Bope, agradeceu aos competidores. “Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, desejo uma boa corrida aos participantes, preparamos os obstáculos com muito empenho, pensando em vocês”, finalizou o oficial.

