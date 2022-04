Irmãos são resgatados após serem deixados amarados em quarto escuro

Dois irmãos, de 5 e 7 anos, foram resgatados pelo Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus, nessa terça-feira (12), após terem sido amarrados em uma cama pelos próprio pai em um quarto escuro.

De acordo com o Conselho Tutelar, as crianças teriam sido amarradas como forma de punição após o menino de 5 anos ter riscado a parede da casa e ter usado o perfume do pai.

Após amarrar os filhos, o pai apagou as luzes do quarto e foi embora da residência. Segundo os meninos, o genitor havia saído para consumir bebida alcóolica

O Conselho Tutelar informou ainda que é a segunda vez que eles resgatam as crianças por denuncias de maus-tratos.

A primeira vez ocorreu em janeiro deste ano. Na ocasião, os meninos foram deixados sozinhos em casa pelos pais, que atualmente estão separados.

Os irmãos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde um Inquerito Policial (IPL) será aberto para investigar p pai pelo crime de maus-tratos.

