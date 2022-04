Irmão de jornalista desaparecido há 34 anos reaparece e causa uma onda de emoções tão intensa na família em Rio Branco que ninguém consegue sequer dar uma entrevista

A casa da dona Iraci Feitoza da Silva, de 65 anos, no conjunto Esperança, em Rio Branco, no Acre, virou um salão de festas, com alegria que não acaba mais, desde o último final de semana. O motivo justifica a explosão de tanta alegria, o reaparecimento de um dos filhos dela, 34 anos depois. Josenildo Silva “sumiu” em 1988, depois de perder o pai. Nil, como sempre foi chamado, é irmão do jornalista Alessandro Silva, uma das revelações do jornalismo no Acre na última década.

É o repórter Alessandro, irmão do reaparecido quem ainda consegue, em meio a família, contar um pouco do que aconteceu. Os demais membros, principalmente a mãe, muito abalada emocionalmente, não conseguem falar. Por meio de sua página no Facebook, Alessandro contou o seguinte:

Uma espera de 34 anos para esse momento!

Era 1988, quando o filho mais velho (Nill) desapareceu sem deixar rastros, apenas muitas perguntas e um vazio na alma e no coração da minha mãe. Cada ano, destes 34 anos, todos os familiares e irmãos, em especial minha mãe, entre a dor e a agonia de não saber o paradeiro de seu filho, tinha a semente da fé e da esperança dentro de si, aquele sentimento “ele vai voltar”.

Após muitos anos, numa quinta-feira, do dia 24 de março, aquele momento que esperávamos acontecer todos os dias durante o curso destes 34 anos, enfim aconteceu!

Lá estava ele, o Nill batendo na porta da casa da tia Clarisse (era o endereço que ainda existia vagamente em sua mente, quando fugiu de casa, com 12 anos), perguntando se ela conhecia uma Iraci. Ao ouvir o nome dela, a minha tia não teve dúvidas “menino tu é o Josenildo!” Afirmou ela emocionada, ele do outro lado caiu em lágrimas. E ali chegava ao fim da espera de 34 anos.

Hoje, após a nossa mãe está recuperada de uma crise de saúde, tivemos a alegria de todos os filhos se reunirem e celebrar esse momento.

Por AcreNews