Ipespe: Sem Moro, Bolsonaro chega a 30% na pesquisa; Lula lidera com 44%

Desistência de ex-juiz mostra também Ciro Gomes com 9%, dois pontos a mais do que na pesquisa anterior.

A pesquisa Ipespe publicada nesta quarta-feira (6/4), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda como líder, com 44% das intenções de voto, mantendo o mesmo percentual destacado na estimativa anterior. A distância para Jair Bolsonaro (PL), contudo, caiu com a desistência do ex-juiz Sergio Moro em concorrer ao Planalto. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), subiu quatro pontos percentuais e atingiu 30%.

Também na disputa, Ciro Gomes (PDT) subiu de 7% para 9%. João Doria (PSDB) atingiu 3% das intenções de voto, Simone Tebet (MDB) 2% e André Janones (Avante) teve 1% dos votos.

Fonte: Correio Braziliense