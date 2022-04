Invicto, Humaitá conquista o inédito título de campeão acreano

Vira e mexe algum clube do interior do Brasil apronta pra cima dos chamados grandes e esse ano, a façanha coube ao Humaitá, equipe da cidade de Porto Acre-AC, ao conquistar o inédito título de campeão acreano.

No jogo decisivo contra o Imperador Galvez, ocorrido na tarde e noite desta quarta-feira (13), no estádio Arena da Floresta, o invicto Tourão do Humaitá venceu por 2 a 0, resultado suficiente para conquistar o título da temporada e garantir calendário cheio para a próxima temporada. Os gols do triunfo do Tourão foram marcados pelos atacantes Fabinho e Daniego.



jogadores do Tourão do Humaitá jamais tinha sido campeão na elite do futebol acreano. Foto/Sérgio Vale

Próximos jogos

Com o título conquistado, o Humaitá retorna a campo pelo estadual no próximo dia 20/4 para encerrar sua participação contra o São Francisco, às 17h, no estádio Arena da Floresta. Um dia depois, no mesmo local e horário, Imperador encara o Rio Branco.

Resumo do jogo

O jogo começou com muita marcação e bastante truncado no meio-campo. O Humaitá tentava ficar mais com a bola, mas o Imperador dificultava bastante.

Numa bola atrasada para o goleiro Matheus, o arqueiro perdeu o tempo de bola e acabou derrubando o atacante Aldair na área do Imperador. Fabinho cobrou bem abriu o placar para o Tourão, aos 13 minutos.

O Imperador respondeu aos 19 minutos. John recebeu a bola na área, fez o pivô e tocou para Isac. O atacante chutou de pé esquerdo e bola passou muito perto do gol de Felipe. Ufa!

Com a derrota parcial, o Galvez tentou uma pressão, mas faltava caprichoso nas finalizações. No entanto, após cobrança de falta, a zaga do Humaitá não conseguiu afastar e bola e ela ficou viva na área. Lukinhas finalizou fraco, mas o goleiro Felipe salvou, aos 36 minutos.

Nos minutos finais, o Galvez tentou sem sucesso uma pressão na busca do gol de empate, mas a zaga do Tourão estava bem postada e as duas equipes foram para os vestiários com a vitória parcial do Humaitá por 1 a 0.



O atacante imperialista John divide lance com o zagueiro Venícius. Foto/Sérgio Vale

Tourão ampliou

Na volta do intervalo, o Galvez partiu na busca de igualar o marcador, mas acabou sofrendo o segundo gol, após cobrança de escanteio e desvio que sobrou para Daniego. O atacante do Tourão pegou de primeira e a bola ainda desviou na zaga imperialista antes de morrer no fundo do gol, aos 10 minutos.



O quarteto do Tourão: Fabinho, Caíque, Aldair e Daniego comemoram o segundo gol da vitória contra o Galvez. Foto/Sérgio Vale

Cinco minutos depois, Caíque puxou contra-ataque pela esquerda. O atacante Aldair foi acionado e entrou em velocidade, mas foi travado na hora do chute.

Precisando do resultado, o Galvez voltou a pressionar no ataque. John fez o pivô na área e tocou para Thalis, que chutou de primeira para a boa defesa, no reflexo, do goleiro Felipe, aos 20 minutos.

Bem postado na defesa, o Humaitá segurou com muita eficiência as investidas dos atacantes do Imperador.

Com o resultado favorável e explorando as jogadas de velocidade, o Tourão quase fez o terceiro num chutaço do atacante Aldair, mas a bola passou perigosamente sobre o travessão do goleiro Matheus.

Nos acréscimos, o Galvez teve a chance do gol de honra, mas desperdiçou uma penalidade cobrada por Thalis, com a bola ficando na trave do goleiro Felipe.

VEJA A CAMPANHA DO CAMPEÃO

Fundado em 2003, mas profissionalizado apenas em 2015, Tourão do Humaitá conquistou o título invicto de campeão acreano 2022, após oito jogos disputados. Foram seis vitórias e dois empates. O time porto-acrense marcou 18 gols e sofreu apenas quatro. O atacante Fabinho é o artilheiro do time na competição, com sete gols marcados.

CLASSIFICAÇÃO

1º) Humaitá……………12

2º) São Francisco……05

Adesg……………….05

4º) Rio Branco………..04

4º) Galvez………………04

6º) Náuas……………….00



Arte/ge

Humaitá 2 x 0 Galvez

Local: Arena da Floresta

Data: 13/04/2022

Árbitro: Antônio Marivaldo

Assistentes: Rener Santos e Roseane Amorim

Público: 457 pagantes

Renda: R$ 4.610,00

Gols: Fabinho (Humaitá)

Cartões amarelos: Matheus e Neto (Galvez); Luís Fernando, Daniego e Felipe (Humaitá)

Humaitá: Felipe; Ronaldo, Luiz Fernando, Venícius, Wallace, Mineiro, Xavão (Digão), Fabinho (André), Aldair (Gilberto), Daniego (Mamude) e Caíque (Reginaldo). Técnico: Emanoel Sacramento. Técnico: Emanuel Sacramento

Galvez: Matheus, Lucas Bala, Dudu, João Carlos, Domini, Leandro (Jeferson), Neto, Lukinhas (Wanderson), Raúl (Thalis), John (Gustavo) e Isac (Alemão). Técnico: Kinho Brito

Fonte: Acrenews