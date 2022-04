Instituto de Mudanças Climáticas revoga portaria e retoma atendimento presencial

O Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 18, a revogação da Portaria nº 5/2022, que estabelecia medidas excepcionais relacionadas ao regime de trabalho remoto, em virtude dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no âmbito do instituto.

O presidente do IMC, Raul Vargas Torrico, destaca que foram cumpridos todos os trâmites da Comissão Interna para acompanhamento e controle das diretrizes do Pacto Acre Sem Covid.

Desta forma, fica retomado também o atendimento presencial ao público externo, a realização de eventos, reuniões presenciais com pessoal externo e o regresso de servidores aptos a desenvolverem seus trabalhos de forma presencial.

Fonte: Agência Acre