INSS libera em maio o último lote da revisão dos auxílios

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com direito à revisão dos auxílios vão receber os valores do último lote a partir de 2 de maio. O pagamento segue até o dia 7 para mais de 10 mil beneficiários. A revisão é resultado de um acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal. É uma correção dos valores pagos entre os anos de 2002 e 2009 para quem recebe benefícios por incapacidade.

Último lote

De acordo com o MPF, a revisão dos auxílios se fez necessária porque, na época do pagamento, o INSS desconsiderou os 20% das menores contribuições. Dessa forma, o valor final do benefício ficou abaixo do que era direito dos segurados do Instituto.

Dessa forma,o último lote da revisão dos auxílios vai contemplar 10.941 segurados. O acordo entre o INSS e o MPF foi firmado em 2012. Ficou decidido que o pagamento seria iniciado em 2013, com o pagamento em partes.

Os segurados podem consultar se estão incluídos neste lote por meio do aplicativo Meu INSS ou também no site. Quem preferir pode entrar em contato pelo telefone 135. A consulta é feita na aba “Revisão de benefício – artigo 29”.

Tem direito aos valores da revisão dos auxílios quem recebe benefícios como o auxílio-doença ou acidente e aposentadoria por invalidez. Se o segurado não tiver valores a receber, o aplicativo vai indicar uma mensagem de que não há dados para o CPF consultado.

De acordo com as regras da revisão dos auxílios, tem direito ao recebimento neste último lote quem tinha até 45 anos no mês de abril e que já não recebia mais o benefício calculado com erro. Vale para quem tem direito a atrasados a partir de R$ 6.000,01.

Por R7