Influenciador ‘casado’ com 8 mulheres procura ‘gordinha’ para ser a nona esposa

O influenciador digital Arturo Medeiros, de 36 anos, conhecido pela alcunha de “Arthur O Urso” no Instagram e no OnlyFans, que é “casado” com oito mulheres, agora busca uma nona para fazer parte do relacionamento. Ele alega que quer que a próxima mulher seja “uma gordinha”.

O modelo ficou conhecido no ano passado quando “se casou” com nove mulheres, com idade entre 20 e 28 anos, em cerimônia realizada em uma igreja de São Paulo. À época, o relacionamento contava com uma pessoa a mais do que, hoje, tem. O homem não é oficialmente casado com as parceiras. No Brasil, poligamia é crime.

Fonte: Portal O Tempo