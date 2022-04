IMAGEM FORTE: Cabeçada provoca enorme corte no olho e luta por cinturão fica sem resultado no Bellator 277

Um verdadeiro anticlímax marcou a aguardada luta entre Vadim Nemkov e Corey Anderson no Bellator 277. Na final do torneio dos meio-pesados (até 93kg.), realizada nesta sexta-feira (15), em San Jose, pelo cinturão do grupo, uma cabeçada não intencional do norte-americano acabou determinando o fim do confronto, com um ‘no contest’. Um corte profundo no supercílio do russo impediu a continuidade do confronto.

Nas imagens (veja abaixo), é possível perceber o tamanho da lesão de Nemkov. O incidente aconteceu no terceiro round, quando Corey dominava no ground and pound.

No momento em que o combate foi interrompido, o norte-americano levava a melhor na luta. Com estratégia bem traçada, o atleta conseguia anular as melhores qualidades do oponente.

Sem condições de seguir no combate, a regra foi aplicada. Com o ‘no contest’, Vadim manteve o título da categoria.

Aposta da organização, Anderson, em um primeiro momento, não escondeu a revolta por não ter se tornado o campeão. O atleta chegou a atirar uma garrafa de água no cage circular, mas, na sequência, conseguiu se conter.

Como não houve vencedor, o GP dos meio-pesados segue sem um campeão. Assim, o sonhado prêmio de US$1 milhão (cerca de R$4,7 milhões) continua sem dono.