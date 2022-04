Idosa é encontrada morta em carro abandonado em praia no Rio Grande do Sul

Uma idosa de 74 anos foi encontrada morta na manhã do último sábado (23) dentro de um carro estacionado na praia da Itapeva, em Torres, no Rio Grande do Sul. A informação é do Uol.

A polícia recebeu uma denúncia anônima informando sobre uma pessoa aparentemente morta dentro de um carro parado na faixa de areia da praia, que fica no litoral Norte do estado. Ao chegarem no endereço informado, os policiais encontraram a idosa, cuja identidade não foi revelada. O corpo estava ensanguentado, virado de bruços no banco do carona. Os agentes confirmaram o óbito, mas a causa da morte ainda será investigada. Os policiais isolaram o entorno do carro, um modelo Voyage com placas de Santa Catarina, que só será guinchado após a retirada do corpo. A principal linha de investigação é a suspeita é de que a idosa tenha sido assassinada. A Polícia Civil chamará os familiares da vítima para prestarem esclarecimentos.