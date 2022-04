Idosa de 75 anos ainda guarda ovo de Páscoa que ganhou aos 13

Uma idosa de 75 anos ainda mantém um ovo de Páscoa que ganhou quando tinha apenas 13, em 1960. Hillion Fern foi presenteada com o doce pelo pai, mas acreditou que o ovo era “muito bonito para comer”, portanto decidiu guardá-lo — e isso já faz 62 anos.

Hillion desembolsa o equivalente a R$ 500 por mês em recipiente de armazenamento fresco a fim de evitar que o chocolate derreta. Ela planeja guardar o ovo de Páscoa pelo resto da vida.



Hillion Fern é amante de chocolates desde criança

Reprodução



Ela mantém um ovo de Páscoa intacto há 62 anos

Reprodução

“Ainda me lembro do dia em que recebi. Era simplesmente tão bonito que eu não queria comer. Pensei comigo mesma: ‘Vou mantê-lo até o Whitsun [Dia Santo de Pentecostes]’, mas nunca comi, então pensei: ‘Ah, vou mantê-lo até o Natal’ e então o Natal chegou e não abri. Tornou-se um desafio depois disso ver quanto tempo eu poderia aguentar”, disse ao jornal The Mirror.

Hillion, amante de chocolate, se surpreende com o próprio empenho. “Havia algo especial sobre esse ovo e depois de um tempo, tornou-se precioso demais para comer. Tenho certeza de que é um campeão mundial. Já ouvi falar de ovos de Páscoa antigos, mas nunca embrulhados”, declarou.

Fonte: Metrópoles