Idosa atingida por carro alegórico na Sapucaí é ex-chacrete: ‘Vou voltar no desfile das campeãs’, avisa

Ao ter alta do Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, após sofrer um acidente durante a passagem do Paraíso do Tuiuti pela Marquês de Sapucaí, Alba Regina Gomes, de 72 anos, não se deixou abater. Com a perna esquerda imobilizada da altura do tornozelo até o fim da coxa, além de um pequeno curativo no braço esquerdo, a idosa já planejava o retorno ao Sambódromo no próximo sábado, para o Desfile das Campeãs.

Tive um desmaio e não lembro o que aconteceu, mas estou bem. Sou uma dançarina, não posso ficar parada. Vou voltar nas campeãs — avisou a integrante da escola, que é ex-chacrete.

Alba deixou a unidade de saúde na companhia de uma amiga, Arlinda Santos, que também desfilou na Tuiuti. Ainda antes que ela deixasse o hospital, Arlinda contou que, embora estivesse lúcida ao ser socorrida, a amiga sentia muitas dores na perna direita, onde já passou por uma cirurgia no joelho.

— Estava tentando ligar para ela e uma enfermeira atendeu. Disse que ela estava sendo atendida no Posto Médico e seria encaminhada para o Souza Aguiar. Tirei a fantasia e vim ver o que aconteceu — contou.

Diretor de Marketing da Liesa, Gabriel David chegou a informar, durante a transmissão do carnaval pela TV Globo, que havia uma suspeita de fratura na perna da integrante, mas a possibilidade acabou descartada pelos médicos. Segundo Alba, um novo atendimento está previsto para segunda-feira, quando existe a chance de que ela já retire a imobilização.

O acidente aconteceu no fim do desfile da Paraíso do Tuiuti, que, atrasada, acelerava a passagem pela Sapucaí, mas acabou perdendo dois décimos por estourar o tempo máximo permitido. Alba estava em uma cadeira de rodas depois de passar mal durante o desfile e ser socorrida por bombeiros. No trecho final da Avenida, o último carro alegórico da escola aproximou-se em velocidade elevada e acabou desviando excessivamente para o lado direito, por onde a mulher era empurrada.

Um cinegrafista da TV Globo registrou o momento em que a composição aproxima-se, com várias pessoas correndo para tentar se proteger. Bombeiros ainda fizeram uma espécie de cordão no entorno de Alba, que mesmo assim acabou presa com a cadeira de rodas entre o carro e a grade lateral.

No primeiro dia de desfiles da Série Ouro, espécie de segunda divisão do carnaval carioca, uma menina de 11 anos ficou imprensada entre um carro alegórico e um poste na dispersão da escola Em Cima da Hora. Raquel Antunes da Silva teve uma perna amputada e acabou morrendo em decorrência dos ferimentos dois dias depois do acidente.

Por Extra