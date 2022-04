Hospital de Campanha registra 3 altas nas últimas 24 horas; 11 permanecem internados

De acordo com o boletim, nesta terça-feira (13), há nove pacientes na clínica covid, desses, sete são de Cruzeiro do Sul. Três testaram positivos na clínica covid, cinco negativos (aguardando conduta médica) e um suspeito internado no Hospital de Campanha do Juruá. Além de duas pessoas na UTI covid (um de Cruzeiro do Sul e um de Guajará), com dois intubados.

Foram registradas nas últimas 24 horas, três altas hospitalares, uma transferência interna da clínica covid para clínica médica geral e duas admissões na clínica covid.

O número de infectados subiu para 124.103 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 324.357 notificações de contaminação pela doença, sendo que 200.250 casos foram descartados e 4 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).