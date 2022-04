Homem usa arma falsa para invadir casa e estuprar mãe e filha

Um homem foi preso, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), suspeito de cometer estupros contra uma mãe e uma filha. O crime aconteceu em Taguatinga, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (15), por volta das 16h.

De acordo com a denúncia, o suspeito estava seguindo uma jovem que seguia para o trabalho. Ela percebeu e voltou para casa gritando por socorro e sua mãe abriu a porta para que ela entrasse.

Porém, o homem chegou antes que a mulher fechasse a porta e, com um simulacro de arma de fogo, ameaçou as duas e as estuprou. No momento em que ele se distraiu, uma delas o atacou com uma cadeira.

Nessa oportunidade, a vítima gritou por socorro e a equipe policial chegou no local e prendeu o suspeito. Com ele foi encontrado R$ 353, celulares e o simulacro usado para ameaça-las.

O homem foi levado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e foi autuado por roubo e estupro.

Fonte: Metrópoles