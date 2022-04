Homem tenta fugir da abordagem, mas acaba preso pela PM com arma de fogo

Equipes da Força Tática e de Rádio Patrulha (RP) do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam no final da tarde desta quinta-feira, 14, um homem de 21 anos, por porte de arma de fogo. A ocorrência se deu no bairro Bahia Nova, região da baixada da Sobral.

As equipes policiais se encontravam em operação na região quando visualizaram um cidadão em fundada suspeita. Ao notar que seria abordado, o homem tentou empreender fuga, saiu correndo pelas ruas e atirando em direção aos militares, que revidaram a injusta agressão com os meios necessários, ou seja, o emprego de arma de fogo.

O homem de 21 anos foi atingido na perna e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O armamento encontrado com ele, um revólver calibre 38, com seis munições intactas foi apreendido. O preso foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco. A perícia criminal se fez presente no local do fato.

Fonte: Assessoria da PMAC