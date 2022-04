Homem tem raro problema pulmonar desencadeado após masturbação

Um homem de 20 anos precisou ser hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter um problema pulmonar chamado pneumomediastino espontâneo desencadeado pelo ato da masturbação. O caso foi relatado por médicos do Hospital de Winterthur, na Suíça, e recém-publicado na revista científica Radiology Case Reports.

O paciente deu entrada no serviço de emergência com falta de ar severa e dores no peito. Ele contou aos médicos que os sintomas tiveram início de repente enquanto estava deitado se masturbando. Após examiná-lo, a equipe médica identificou que o homem também estava com o rosto inchado e ruídos crepitantes podiam ser ouvidos do pescoço até os braços.

Um raio-x de tórax mostrou um enfisema subcutâneo – presença de ar nos tecidos sob a pele – e a tomografia computadorizada da região revelou o diagnóstico de pneumomediastino espontâneo. Devido à necessidade de oxigênio e aos resultados do exame, o homem foi admitido na UTI. Lá, ele recebeu suporte para respiração, teve sua dor torácica tratada com analgésicos e deu início a um tratamento com antibióticos.

No dia seguinte, ele foi encaminhado para o quarto, mas a dor leve no peito permaneceu por mais três dias. No outro dia, o quarto em que estava no hospital, o enfisema apresentou uma melhora e o paciente teve alta.

O que é o pneumomediastino espontâneo?

O diagnóstico de pneumomediastino espontâneo, também chamado de Síndrome de Hamman, não está relacionado a um trauma e normalmente é desencadeado de repente por esforço intenso, tosse ou vômito. É um quadro raro, que acomete principalmente homens e jovens.

Seus sintomas podem ser dores torácicas, falta de ar, ruídos no pulmão e tosse constante. O tratamento envolve, geralmente, apenas analgésicos para a dor e repouso.

Fonte: Agência O Globo