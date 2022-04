Homem sofre tentativa de homicídio dentro de sua casa em Epitaciolândia

Um homem identificado pela Polícia Civil do município de Epitaciolândia como Júnior, de 30 anos, foi vítima de uma emboscada dentro da sua própria casa, localizada no Bairro da Glória, parte alta da cidade de Epitaciolândia, por volta das 19h30 deste domingo, dia 10.

Segundo foi apurado, Júnior estava em casa assistindo televisão na sala, quando vários tiros foram efetuados e um acertou no lado esquerdo pelas costas, na região das costelas. Logo em seguida, cerca de três suspeitos foram embora do local achando que teriam assassinado o homem.

Logo em seguida, socorristas do SAMU foram acionados até o local acompanhado por viatura da Polícia Militar, já que o bairro é considerado perigoso devido conflitos entre grupos criminosos. O baleado recebeu os primeiros socorros no local e depois levado para o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia.



Após ser medicado, foi constatado que o mesmo não corria risco de morte. O projétil teria ficado alojado próximos as costelas e passaria por uma pequena cirurgia para remoção do mesmo, sem precisar ser transferido para a Capital, ficando em observação por algumas horas e depois liberado.

Em tempo, após uma semana de tranquilidade, os ataques entre grupos criminosos parecem que retornou, mesmo com a presença das forças de segurança que estão realizando a Operação Saturação, com finalidade de acabar com a violência entre facções, que registrou mais de 10 mortes entre o mês de março passado e início desse mês de abril na fronteira.

O delegado Luís Tonini está a frente deste caso e trabalha com a hipótese de acerto de contas entre grupos criminosos.

Fonte: Oaltoacre