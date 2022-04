Homem sofre descarga elétrica enquanto instalava internet no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem identificado como Michael Douglas Ferreira da Silva, 34, foi vítima de uma descarga, na tarde desta segunda-feira, 4, no bairro Corrente, Segundo Distrito de Rio Branco, capital do Acre.

Segundo apurado por nossa equipe, Michael trabalha em uma empresa de telefonia e, no momento do acidente, estaria instalando internet. Não se sabe como a vítima poderia ter chegado a tocar no fio de alta tensão.

Contudo, por usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) foi o que o salvou de, além da descarga elétrica, cair de uma altura de quase quatro metros.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível observar a hora que a vítima é resgada por outro profissional antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo socorristas, que o encaminharam para o Pronto-Socorro de Rio Branco, o quadro de Michael é estável e ele não corre rico de morte.

A vítima está com queimaduras de 1° e 2° grau em face, pescoço, ombro, tronco anterior e membros superiores. Já foi solicitado vaga de UTI e ele está aos cuidados da cirurgia geral.

Veja o vídeo: