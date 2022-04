Homem se masturba dentro de academia do DF, apanha e acaba preso; veja vídeo

Para a polícia, o homem negou estar se masturbando e falou que apenas “ajeitava as coisas”.

Um argentino, de 50 anos, acabou preso por importunação sexual depois de ser acusado de se masturbar em uma academia dentro de um shopping em Sobradinho. O caso ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (1°/4) e foi registrado em vídeo por testemunhas. Na filmagem, uma mulher dá tapas no rosto do suspeito.

O homem aparece ajoelhado no chão, enquanto um funcionário da academia o segura. Ao mesmo tempo, uma mulher desfere tapas no rosto do homem. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), as alunas notaram algo errado com o homem e perceberam que ele estava se masturbando. De imediato, o argentino foi contido por frequentadores e a PMDF foi acionada e o conduziu à 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

O delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, explica que, para a polícia, o homem negou estar se masturbando e falou que apenas “ajeitava as coisas”. Disse, ainda, fazer uso de remédios controlados, sem esclarecer quais, nem tampouco explicar qual seria a psicopatologia dele. “Duas vítimas compareceram à delegacia, sendo uma de 15 anos e outra de 14, ambas com os responsáveis. O infrator não tinha passagem pela polícia, embora noticia-se que estaria praticando fato análogo em data recente, em outro estabelecimento do shopping. Agora, segue preso e deverá ser submetido à audiência de custódia”, afirmou o investigador.

Com relação aos tapas desferidos no rosto do autor pela mulher, que é mãe de uma das adolescentes, o homem não disse nada. O delegado afirma, no entanto, que, nesse caso, faria a apuração mas sem indiciar a mulher, pois entende que ela teria agido num ato “reflexo”, no calor do “pós-crime” que vitimou a filha “menor de idade”.

Fonte: Correio Braziliense