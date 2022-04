Homem que recorria em liberdade de condenação por homicídio é preso pela DHPP

Paulo André Conceição de Souza, de 29 anos, foi preso por investigadores da Delegacia de Homicídios (DHPP). A ação policial ocorreu na manhã desta terça-feira, 19, no bairro Seis de agosto, região do 2º Distrito de Rio Branco.

Em novembro do ano passado o réu foi condenado a 12 anos de prisão pelo conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Consta na investigação da DHPP que Paulo André foi o autor do assassinato do colono Raimundo Rosário Costa da Silva.

O crime aconteceu no dia 24 de maio de 2018 no seringal Catuaba, zona rural de Rio Branco. De acordo a perícia, a vítima foi morta com um golpe de terçado na região do pescoço.

Paulo André foi condenado em júri popular e ganhou o direito de recorrer da sentença em liberdade, mas, como o processo foi transito em julgado, a Justiça do Acre decretou a prisão do réu que, a partir de agora, vai começar a cumprir a pena.

Fonte: Acrenews