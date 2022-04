Homem que ficou pendurado em poste de energia após choque tem quadro gravíssimo e é transferido para UTI

Estado de saúde dele é gravíssimo e, segundo direção do PS, está entubado. Homem foi transferido de hospital na noite dessa terça-feira (5).

Com quadro gravíssimo de saúde, o homem que ficou pendurado em um poste de energia na segunda-feira (4) após levar um choque elétrico enquanto trabalhava foi transferido do Pronto-socorro de Rio Branco para a Fundação Hospitalar do Acre. A transferência foi feita na noite dessa terça (5), segundo informou a direção do PS.

A medida foi tomada porque ele precisava ser internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas no PS não tinha leito disponível. Enquanto aguardava uma vaga, ele estava na semi-intensiva da unidade em isolamento, por conta do risco de infecção.

Conforme a gerente-geral do PS, Maria Auxiliadora, o homem teve várias queimaduras pelo corpo, inclusive grau 3, por conta do acidente e ficou entubado desde que deu entrada na unidade, na última segunda. Segundo ela, apesar da gravidade do quadro clínico, o estado dele é estável.

“Como estávamos sem leito de UTI, improvisamos um leito para ele na semi-intensiva. Ele passou o dia estável, não teve nenhum agravamento enquanto esteve conosco aqui no PS, e durante a noite conseguimos a transferência dele para UTI da Fundação”, disse a gerente.

Acidente

O acidente ocorreu no bairro Corrente, em Rio Branco, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram para o local socorrer a vítima.

O Centro de Operações Policiais Militares(Copom) informou que a vítima é um trabalhador e fazia algum serviço no poste. Ele ficou desacordado após tomar o choque e foi retirado com ajuda de um colega de trabalho.

A reportagem não conseguiu informações sobre a empresa que a vítima trabalha. A Energisa confirmou que o homem não é prestador de serviço da companhia.

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, a vítima é resgatada por um homem, aparentemente servidor de uma empresa de energia elétrica. A cena é presenciada por diversos populares que passavam pelo local.

Fonte: g1 AC