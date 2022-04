Homem que cortou orelha da esposa, voltou com ela e agora deu marretadas na cabeça dela na madrugada!

Um homem, de 29 anos, pra lá de covarde voltou a praticar violências físicas contra a esposa de 48 anos. Algum tempo antes, ele já havia cortado a orelha da esposa em outra ocasião, mas nessa madrugada a surra foi ainda pior. Ele decidiu bater com na mulher com marteladas na cabeça durante a madrugada desta sexta-feira (22). O ocorrido foi no bairro São Simão, em Várzea Grande – MT. De acordo com o registro policial, a mulher de 48 anos foi mantida em cárcere privado depois de apanhar do marido.

A PM foi acionada quando o agressor estava dormindo por volta das 5h45 da manhã. A mulher não tinha as chaves de casa e não conseguia sair da residência. Os policiais tiveram que arrombar a porta dos fundos da casa para prender o suspeito.

A vítima contou aos policiais militares que o marido estava bêbado quando chegou em casa e que pedia dinheiro para usar drogas. A mulher se recusou a dar dinheiro e o agressor começou a atacá-la com martelo. Ela então utilizou uma enxada para se defender.

O suspeito ainda ameaçou a vítima dizendo que se fosse preso ele voltaria da cadeia e a mataria. A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Várzea Grande e o suspeito foi direto para a Central de Flagrantes com uso de algemas.

Clique na campainha do nosso site e receba as notícias em tempo real!.

Por No Amazonas é Assim