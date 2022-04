Homem que caiu em rio após ingerir bebida alcoólica é achado por Corpo de Bombeiros em Xapuri

Corpo de Francisco da Silva foi achado na tarde desta terça-feira (5) no Rio Xapuri, no interior do Acre. Buscas por menino de 3 anos devem continuar nesta quarta (6).

Os bombeiros acharam o corpo do homem que estava desaparecido no Rio Xapuri, interior do Acre, após ingerir bebida alcoólica. Ele foi encontrado na tarde desta terça-feira (5) com ajuda de bombeiros de Rio Branco.

Francisco Ferreira da Silva, de 26 anos, desapareceu nas águas do rio nessa segunda. As informações repassadas às equipes são de que Silva não sabia nadar e caiu no manancial.

Na manhã desta terça, os bombeiros começaram a buscar pelo rapaz e também por uma criança de 3 anos, que caiu no rio no mesmo dia.

O menino de 3 anos estava na beira do rio com o irmão de 6 anos. Os bombeiros foram acionados por volta das 15h de segunda.

As buscas pelo menino devem ser retomadas na manhã desta quarta (6).

