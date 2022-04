Homem morre e outro fica ferido após serem atropelados no canteiro de avenida por motorista embriagado

Segundo o registro da Polícia Civil, o atropelamento ocorreu na avenida 13 de Maio. As vítimas, Antônio de Oliveira Carvalho, de 53 anos e Osmar Enderle, de 61 anos, junto com outro homem, caminhavam pelo canteiro quando foram atropelados por um carro. O condutor tem 42 anos.

Conforme testemunhas, o carro chegou a subir no canteiro da avenida. Osmar sofreu algumas escoriações, mas Antonio ficou preso embaixo do veículo e foi arrastado, enquanto o motorista tentava fugir do local. O homem que estava com às duas vítimas conseguiu abrir a porta do automóvel, puxou o motorista de dentro e desligou a ignição.