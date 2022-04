Homem morre após ter moto atingida por caminhonete em rodovia

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o homem, que estava na moto, foi atingido pelo carro e precisava de atendimento médico. O acidente ocorreu próximo ao Instituto Federal de Roraima, no Campus Novo Paraíso.

Quando a equipe dos bombeiros chegou na área, a vítima já estava recebendo os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Apesar do impacto, os ocupantes da caminhonete não tiveram ferimentos. A frente do veículo ficou parcialmente destruída.

As equipes dos bombeiros e da Polícia Militar auxiliaram no isolamento do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência.

Fonte: G1 RR