Homem mata mãe, sogra, esposa e filho e se suicida

Um homem matou a própria mãe, a esposa, a sogra e o filho do casal na manhã desta quarta-feira (27), no bairro Santa Tereza, região central de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Em seguida, ele cometeu suicídio. Duas espingardas foram encontradas no local.

De acordo com o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, que está à frente do caso, as investigações preliminares apontam que o homem primeiro teria atirado na esposa. Em seguida, foi até o quarto onde estavam a mãe e a sogra e disparou contra as duas. Por fim, foi até o quarto do filho e atirou no menino. Em seguida, se suicidou no quarto do garoto. Todos morreram no local.

“A mãe dele ia para a casa do filho às vezes, e ainda não há informação de que a sogra dele morava na residência”, informou Garcia. As idades e os nomes das vítimas foram preservadas a pedido da família, segundo o delegado.

Motivação é investigada

Segundo o delegado, a motivação do crime ainda será investigada. “Vamos investigar se ele tinha algum histórico de depressão. Todos os vizinhos e os demais familiares, no entanto, ficaram surpresos, porque disseram que era um homem amoroso, que se dava bem com toda a família e era querido pelos vizinhos”, conta.

Uma outra pessoa que também mora com a família há anos foi quem chamou a polícia. “Essa pessoa é tia de uma das vítimas. Ela ouviu os disparos e foi até à portaria pedir auxílio. De lá, a polícia foi chamada”, afirma o delegado, ressaltando que a mulher não foi procurada pelo autor na caçada pelas vítimas.

