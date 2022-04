Homem mata ex-esposa na frente da filha de 15 anos e depois “se inclui” como vítima na tragédia familiar

Uma tragédia familiar marcou a madrugada de ontem (sexta-feira (08), em Sapezal, cidade de Mato Grosso a 240 km de Vilhena. Cristiane de Moura Pires, 39 anos, foi morta pelo ex-companheiro identificado como Márcio Júnior Alves, 38, que posteriormente tirou a própria vida.

De acordo com as informações obtidas pela polícia, a filha de Cristiane, de 15 anos, estava no local no momento do crime.

Por volta das 2h a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender o crime de feminicídio no bairro Jardim Ipê. No momento em que os policiais chegaram, uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava realizando o atendimento do homem.

Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu após dar entrada no Hospital Santa Marcelina. Ele usou uma espingarda calibre 22 para matar a ex-esposa e posteriormente tirar a própria vida.

A cena do crime foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial (Politec) de Tangará da Serra e Polícia Civil. Enquanto a ocorrência era registrada, as equipes foram informadas que Márcio não resistiu ao tiro que disparou contra ele e morreu.

Investigadores contaram ainda que todo o crime foi presenciado pela filha de Cristiane, uma adolescente de 15 anos. A mulher deixa ainda outros dois filhos e netos. O caso segue sob investigação.

No Facebook, uma emissora de TV exibiu uma extensa reportagem com detalhes do crime chocante, que abalou a pequena cidade mato-grossense.

Fonte: SPZ on Line/TV Sapezal

Autor: Da redação