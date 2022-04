Homem fingiu mal-estar para não pagar conta de R$ 6 mil em bar

Um homem foi preso em flagrante na manhã desse sábado (16/4), na capital goiana, depois de fingir que estava passando mal, para sair de um bar sem pagar a conta. O consumo do rapaz no estabelecimento, localizado no Setor Marista, bairro nobre e conhecido por bares famosos, somou R$ 6.275,00.

À polícia, o gerente do restaurante informou que o suspeito chegou ao local acompanhado de um amigo e algumas mulheres, e que consumiu bastante bebidas e comidas. Pouco tempo depois, o acompanhe e as mulheres foram embora deixando o homem, identificado como Ruan Pamponet Costa, sozinho.

Tentativa de golpe

Conforme o depoimento do gerente, Ruan teria se levantado para ir embora do bar dizendo que estava passando mal.

Em razão do argumento, uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada e o gerente foi alertado pelos socorristas de que Ruan estaria simulando o mal-estar. Quando perguntado se pagaria a conta, o suposto golpista disse que não tinha dinheiro.

Histórico

Pamponet é natural de Brasília (DF) e viaja pelo Brasil desde 2018. O rapaz tem um histórico de supostos golpes e já fez vítimas em Caldas Novas (GO), em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco Ceará e, recentemente, em Maceió (AL).

Em vídeos feitos por frequentadores do restaurante em Goiânia, Ruan que já se apresentou como jogador de futebol em vários estabelecimentos, aparece caminhando pelo local. Em outro registro, ele aparece fazendo gestos descontraídos para uma foto.

O Metrópoles tentou falar com o advogado de Ruan, mas sem sucesso. O espaço está aberto.

Fonte: Metrópoles